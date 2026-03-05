Ким Чен Ын: КНДР будет строить эсминцы и оснащать ВМС ядерным оружием

Ким Чен Ын добавил, что Пхеньяна имеет достаточный потенциал для строительства эсминцев — мощный исследовательский коллектив и судостроительную промышленность. Именно поэтому новые корабли ВМС КНДР будут обладать «могучими наступательными операциями». Однако лидер страны подчеркнул, что работы по модернизации флота все же будут вестись с целью создания надежной способности ВС КНДР к обороне, отмечает ЦТАК.