Ким Чен Ын: КНДР будет строить эсминцы и оснащать ВМС ядерным оружием

Северной Корее необходимо строить по два эсминца в год, а также оснащать ВМС ядерным оружием. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения эсминца «Чвэ Хён», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же класса или еще высокого класса в период нового пятилетнего плана и точно выполнить план по масштабному строительству боевых сил из надводных кораблей», — заявил руководитель КНДР.
В ходе посещения эсминца Ким Чен Ын высоко оценил маневренность корабля, которая удовлетворяет требованиям для ведения боевых операций.
Ким Чен Ын добавил, что Пхеньяна имеет достаточный потенциал для строительства эсминцев — мощный исследовательский коллектив и судостроительную промышленность. Именно поэтому новые корабли ВМС КНДР будут обладать «могучими наступательными операциями». Однако лидер страны подчеркнул, что работы по модернизации флота все же будут вестись с целью создания надежной способности ВС КНДР к обороне, отмечает ЦТАК.
Ранее стало известно, что КНДР намерена внедрять секретные виды вооружений в ближайшие пять лет.