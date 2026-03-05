Лукашенко обратился к президенту Сербии Вучичу, сказав о сложной геополитике

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер в поздравлении отметил высокую оценку Минска в личный вклад, который вносит Вучич в расширение белорусско-сербских отношений. Лукашенко подчеркнул, что активизация двустороннего сотрудничества Беларуси и Сербии в современных сложных геополитических условиях соответствует ожиданиям граждан. Также от заметил, что это поспособствует устойчивому развитию обоих государств.
— То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога, — уверен глава Беларуси.
Также Лукашенко сказал о поддержании доверительных связей между Беларусью и Сербией. И выразил свою убежденность в том, что это послужит дальнейшей реализации потенциала партнерства между странами.
К слову, ранее Александр Лукашенко сказал, какую европейскую страну нацелена поддерживать Беларусь.
Накануне еще белорусский президент провел встречу с послом Ирана, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке.
Еще Александр Лукашенко сказал Елене Яковлевой о любви многочисленных поклонников.