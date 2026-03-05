Прокуратура оспаривает миллионную премию главе Надеждинского района

Прокуратура Надеждинского района внесла протест на решение местной думы о единовременной премии в 1 млн рублей главе муниципалитета Максиму Якимову за «достижения в реализации национальных проектов, социально‑экономическое развитие территории и решение вопросов общегосударственного значения». Рассмотреть документ надзорного ведомства думе предстоит на ближайшем заседании 11 марта. В депутатском корпусе не исключают, что требования прокурора не будут удовлетворены, сообщает PrimaMedia.
Копию протеста и повестку заседания в соцсетях опубликовал депутат Думы Надеждинского района Олег Григорьев, ранее публично выступавший против премирования главы.
В протесте говорится, что решение о премировании было принято с нарушением установленной процедуры поимённого голосования. По данным надзорного ведомства, счётная комиссия перед голосованием не формировалась, а подсчёт голосов фактически взял на себя председатель думы, ограничившись визуальным подсчётом и не оформив результаты в установленном порядке.
«Таким образом, подсчет голосов осуществлялся неуполномоченным лицом, председателем Думы Надеждинского района, путем визуального подсчета голосов без официального подсчета и оглашения результатов голосования счетной комиссией, что является процедурным нарушением, которое влечет ничтожность результата голосования», — отмечает прокурор района в документе.
Надзорное ведомство просит признать решение о премии недействительным и как можно скорее рассмотреть протест, официально уведомив о результатах.
Премию главе Дума Надеждинского района поддержала в декабре 2025 года большинством голосов за итоги 2024 года. Обсуждение сопровождалось жёсткой дискуссией, часть депутатов голосовала против, указывая на состояние коммунальной инфраструктуры и жалобы жителей. В итоге девять голосов «за» (фракция «Единая Россия»), три «против» — два от ЛДПР и один от КПРФ. По словам оппозиционных депутатов, именно тогда тема премии впервые вызвала серьёзный резонанс среди жителей района.
За что премировали главу.
В представлении о поощрении говорится, что в 2025 году «главе администрации… удалось достигнуть положительной динамики» по ключевым показателям нацпроектов и социально‑экономического развития.
В документе, подготовленном замглавы администрации Анной Соколовой, указывается, что численность постоянного населения округа увеличилась «с 42 782 человек до 42 993 человек» за счет строительства и ввода многоквартирных домов, индивидуального строительства. Впрочем, также отмечается, что число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. А «реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, превысила уровень 2024 года на 4,8%».
Среди достижений перечисляется реализация мероприятий по нацпроектам «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Культура» и другим.
Отдельным пунктом отмечаются победы учреждений и педагогов в конкурсах. Так, директор школы Михаил Скобенко стал победителем всероссийского конкурсного отбора для управленцев школ «Директор на высоте» и первенства мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Отмечены победы учеников в играх и конкурсах. Перечислены другие успехи педагогов и воспитанников школ и детсадов.
Тот факт, что рост общих показателей и личные победы учителей приводятся в одном списке «достижений» главы района, по словам не поддержавших инициативу депутатов, стал одной из причин вопросов к миллионной премии.
Олег Григорьев рассказал ИА PrimaMedia, что ещё до появления протеста районной прокуратуры поднимал вопрос о премировании Максима Якимова на приёме у прокурора Приморского края Сергея Столярова. По его словам, после этого «проводилась прокурорская проверка, в рамках которой ряд депутатов давал надзорному ведомству пояснения», по итогам которой прокуратура «выявила процедурные нарушения».
При этом, подчёркивает Олег Григорьев, часть претензий жителей выходит за рамки чисто юридической оценки. Депутат сравнивает ситуацию с практикой в других муниципалитетах.
— Глава Уссурийска, например, получил премию 250 тысяч рублей и направил её на СВО. Никаких вопросов. В данном случае впечатляет размер — 1 млн, а также отсутствие результатов. Люди в Надеждинском районе зимой сидели без света, воды и тепла. Качество воды оставляет желать лучшего. Мое глубокое убеждение — это просто неприлично такую премию выписывать и вообще соглашаться на неё, — считает депутат.
Он не исключает, что думское большинство может отклонить протест прокуратуры. В этом случае, по его словам, спор о миллионной премии «переедет» уже в суд.