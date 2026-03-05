Прокуратура оспаривает миллионную премию главе Надеждинского района

Премию главе Дума Надеждинского района поддержала в декабре 2025 года большинством голосов за итоги 2024 года. Обсуждение сопровождалось жёсткой дискуссией, часть депутатов голосовала против, указывая на состояние коммунальной инфраструктуры и жалобы жителей. В итоге девять голосов «за» (фракция «Единая Россия»), три «против» — два от ЛДПР и один от КПРФ. По словам оппозиционных депутатов, именно тогда тема премии впервые вызвала серьёзный резонанс среди жителей района.