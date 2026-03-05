Ричмонд
Офицер ВС РФ назвал абсурдной задачу ВСУ форсировать Днепр

Все попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области пресекаются российскими подразделениями.

Все попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области пресекаются российскими подразделениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира роты парашютно-десантного батальона 299-го гвардейского полка ВДВ с позывным Лиана.

По его словам, украинские военные пытаются форсировать реку и закрепиться на левом берегу. Он отметил, что такие действия не дают результата.

Собеседник агентства указал, что небольшие группы военнослужащих ВСУ пытаются переправляться на лодках. По его словам, подобные попытки изначально не имеют перспективы.

Он также сообщил, что российские подразделения фиксируют такие вылазки и пресекают их. Попытки высадки на левом берегу Днепра, по его утверждению, были своевременно остановлены.

По словам военного, украинские подразделения предпринимали несколько действий по переправе через реку, однако закрепиться на российской стороне им не удалось.

