Politico: США рассчитывают вести операцию против Ирана еще минимум 100 дней

Издание Politico заявило, что Центральное командование США упомянуло о поддержке операции против Ирана, «скорей всего, до сентября».

Источник: Аргументы и факты

США рассчитывают вести военную операцию против Ирана еще как минимум 100 дней или до сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на имеющееся в его распоряжение уведомление от Центрального командования Штатов.

«Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе в штате Флорида больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, скорее всего, до сентября», — говорится в публикации.

Отмечается, что это первый известный запрос на привлечение дополнительных разведчиков к участию в конфликте с Ираном.

«И это признак того, что Пентагон уже выделяет средства на операции, которые могут продлиться гораздо дольше, чем первоначально запланированные президентом Дональдом Трампом четыре недели», — добавляет издание.

Американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, проинформировал, что некоторые советники Белого дома опасаются втягивания США в длительный конфликт, несмотря на заявления Вашингтона о готовности вести боевые действия вечно, и выступают за скорейшее объявление победы над Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.

