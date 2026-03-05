Politico: США рассчитывают вести операцию против Ирана еще минимум 100 дней

«Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе в штате Флорида больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, скорее всего, до сентября», — говорится в публикации.