Хинкл: ветерана-морпеха избили в Сенате США за протест против войны в Иране

Ветерана морской пехоты жестоко избили во время заседания в Верхней палате американского Конгресса за позицию по войне США и Израиля с Ираном, данную информацию подтвердил политик и блогер из США Джексон Хинкл в социальной сети X*.
«Срочно: ветеран морской пехоты США подвергся жестокому избиению за протест против американских бомбардировок Ирана», — написал Хинкл.
Ранее видео с нападением на морпеха распространилось в Сети. На кадрах видно, как его выталкивают из зала заседания несколько мужчин, он пытается сопротивляться.
Как подчеркивают комментаторы в социальных сетях, морпех кричал: «Америка не хочет воевать за Израиль!».
По неподтвержденной информации, военному сломали руку.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.