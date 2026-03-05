Ричмонд
В Екатеринбург прилетел председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

В Екатеринбург прилетел председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий. Он прибыл в город с рабочим визитом.

Источник: Коммерсантъ

Первой точкой в городе стало посещение главой партии Уральского завода гражданской авиации и общение с коллективом предприятия. После этого он посетит центр образовательных возможностей и нейроразвития Team scholl, встретится с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

В программе визита также встреча с активистами регионального отделения ЛДПР, вручение им медалей и партийных билетов. Вечером Леонид Слуцкий примет участие в молодежном антинаркотическом форуме, который проходит в Ельцин-центре.

Леонид Слуцкий стал вторым лидером федеральной партии, посетившим Екатеринбург в 2026 году. Ранее в городе побывал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. 19 февраля он поучаствовал в открытии форума «Есть результат!» в кампусе УрФУ в Новокольцовском. Тогда он заявил, что реализация предвыборной народной программы 2021 года позволила добиться «качественного рывка» в промышленности.

