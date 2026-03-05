В Екатеринбург прилетел председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий стал вторым лидером федеральной партии, посетившим Екатеринбург в 2026 году. Ранее в городе побывал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. 19 февраля он поучаствовал в открытии форума «Есть результат!» в кампусе УрФУ в Новокольцовском. Тогда он заявил, что реализация предвыборной народной программы 2021 года позволила добиться «качественного рывка» в промышленности.