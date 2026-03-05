Блинкен заявил о рисках для США от России и КНР при долгой войне с Ираном

«Мы настолько истощим наш арсенал, и на его восстановление потребуется много времени, что это поставит нас в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России», — выразил свои опасения Блинкен. Он отметил, что интенсивность атак США будет зависеть от «рынков и боеприпасов».