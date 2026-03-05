Блинкен заявил о рисках для США от России и КНР при долгой войне с Ираном

Для реальных изменений в Иране США должны постоянно сосредоточивать свои силы в регионе, что истощит арсенал страны и приведет к росту угрозы нападения со стороны России или Китая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в подкасте Bloomberg.
«Мы настолько истощим наш арсенал, и на его восстановление потребуется много времени, что это поставит нас в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России», — выразил свои опасения Блинкен. Он отметил, что интенсивность атак США будет зависеть от «рынков и боеприпасов».
При этом американским властям, отметил экс-госсекретарь, нужно заручиться поддержкой своего народа для продолжение войны, включающее размещение войск США на территории Ирана ради изменения государственной политики страны. Блинкен не исключает, что последствия атак Соединенных Штатов, как например убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, также могут привести к положительным для Вашингтона итогам.
«Теоретически президент мог бы завтра объявить о победе и заявить, что режиму был нанесен серьезный ущерб — ракетам, ядерной программе, военно-морскому флоту — и на этом успокоиться, — сказал Блинкен. — “Но тогда ради чего все было?”.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Иран в ответ нанес удары по Израилю, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Трамп не исключал, что США могут начать наземную операцию на территории Ирана, а также отказался говорить о конкретных сроках окончания операции,. По его словам, боевые действия против Тегерана будут продолжаться столько, сколько потребуются. Белый дом уже рассматривает вариант, что сухопутное наступление против Ирана будут вести курдские силы, находящиеся на ирано-иракской границе. ЦРУ занялись вопросом вооружения боевых подразделений курдов.
В ночь с 4 на 5 марта i24NEWS сообщило о начале наступления курдских сил, однако президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, что автономия не собирается участвовать в конфликте.