Эксперт: будущий лидер Ирана будет зависеть от военной элиты КСИР

Реальные рычаги управления в Иране после смерти верховного лидера (рахбара) Али Хаменеи перешли к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который теперь является не только «военным хребтом», но и главным элементом системы управления государством. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов. Трансфер власти в Иране, будущее исламской республики в послевоенный период, развитие отношений Тегерана и Москвы — эти и другие вопросы редакция Новостей Mail обсудила с экспертом.