Эксперт: будущий лидер Ирана будет зависеть от военной элиты КСИР

Кто станет верховным лидером Ирана
Николай Сухов считает, что гибель Али Хаменеи на фоне последствий «Двенадцатидневной войны» 2025 года спровоцировала глубокий системный кризис традиционных институтов власти в стране.
В условиях вакуума руководства и физической изоляции канцелярии лидера перед его смертью, реальные рычаги управления перешли к Корпусу стражей исламской революции.
Гражданские институты и правительство Пезешкиана маргинализированы, а ключевые решения принимаются такой структурой, как Совет обороны, поясняет аналитик. Этот орган появился в августе прошлого года и стал ключевым этапом трансформации политической системы Ирана. В стране произошел переход от абсолютной власти верховного лидера к гибридной модели военно-технократического управления. Усиление роли военных институтов несомненно окажет влияние на транзит власти в Иране.
Несмотря на наличие официальных кандидатов (Ахмада Арафи, Мохаммада Хосейни-Бушехри, Хасана Хомейни, Хасана Рухани, Моджтаба Хаменеи и Садека Амоли-Лариджани), любой будущий лидер будет полностью зависеть от консенсуса внутри военной элиты КСИР.
Будущее Ирана в поствоенный период
Экономика Ирана демонстрирует устойчивое падение на фоне системного кризиса. Сухов поясняет, что программа восстановления экономики фактически заморожена из-за отсутствия внешних инвестиций и ударов США и Израиля, но, в первую очередь, из-за серьезных ошибок в управлении ресурсами. Также сказывается негативное влияние протестов внутри страны, появление организованных вооруженных групп на периферии (в Иранском Курдистане) и казней, усиливших радикализацию протестного движения.
Основные ресурсы бюджета перераспределяются в пользу ракетной программы и ПВО под контролем КСИР в ущерб социальной помощи населению.
Эксперт прогнозирует, что не смотря на гиперинфляцию, экологическую катастрофу, массовые протесты и концентрацию власти у военной верхушки КСИР, государственная система Исламской Республики сохранится, если будет опираться на баланс между силовым блоком, религиозным истеблишментом и государственной бюрократией. Устойчивость власти будет зависеть прежде всего от способности элит сохранить внутреннюю консолидацию и управляемость страны в условиях военного давления и социально-экономического напряжения.
Отношения Ирана и РФ
Аналитик считает, что по завершении конфликта Тегеран, при условии сохранения суверенитета, с высокой вероятностью будет заинтересован в развитии и углублении сотрудничества с Москвой. Россия останется одним из ключевых внешних партнеров Ирана.
При этом характер отношений останется прагматическим и асимметричным. Ключевые драйверы — санкционное давление на Иран, его потребность в внешнеэкономических каналах и заинтересованность Москвы в устойчивости и предсказуемости Ирана на южном стратегическом направлении.
