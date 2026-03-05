Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: будущий лидер Ирана будет зависеть от военной элиты КСИР

Реальные рычаги управления в Иране после смерти верховного лидера (рахбара) Али Хаменеи перешли к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который теперь является не только «военным хребтом», но и главным элементом системы управления государством. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов. Трансфер власти в Иране, будущее исламской республики в послевоенный период, развитие отношений Тегерана и Москвы — эти и другие вопросы редакция Новостей Mail обсудила с экспертом.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кто станет верховным лидером Ирана

Николай Сухов считает, что гибель Али Хаменеи на фоне последствий «Двенадцатидневной войны» 2025 года спровоцировала глубокий системный кризис традиционных институтов власти в стране.

В условиях вакуума руководства и физической изоляции канцелярии лидера перед его смертью, реальные рычаги управления перешли к Корпусу стражей исламской революции.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Гражданские институты и правительство Пезешкиана маргинализированы, а ключевые решения принимаются такой структурой, как Совет обороны, поясняет аналитик. Этот орган появился в августе прошлого года и стал ключевым этапом трансформации политической системы Ирана. В стране произошел переход от абсолютной власти верховного лидера к гибридной модели военно-технократического управления. Усиление роли военных институтов несомненно окажет влияние на транзит власти в Иране.

Несмотря на наличие официальных кандидатов (Ахмада Арафи, Мохаммада Хосейни-Бушехри, Хасана Хомейни, Хасана Рухани, Моджтаба Хаменеи и Садека Амоли-Лариджани), любой будущий лидер будет полностью зависеть от консенсуса внутри военной элиты КСИР.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Будущее Ирана в поствоенный период

Экономика Ирана демонстрирует устойчивое падение на фоне системного кризиса. Сухов поясняет, что программа восстановления экономики фактически заморожена из-за отсутствия внешних инвестиций и ударов США и Израиля, но, в первую очередь, из-за серьезных ошибок в управлении ресурсами. Также сказывается негативное влияние протестов внутри страны, появление организованных вооруженных групп на периферии (в Иранском Курдистане) и казней, усиливших радикализацию протестного движения.

Основные ресурсы бюджета перераспределяются в пользу ракетной программы и ПВО под контролем КСИР в ущерб социальной помощи населению.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Эксперт прогнозирует, что не смотря на гиперинфляцию, экологическую катастрофу, массовые протесты и концентрацию власти у военной верхушки КСИР, государственная система Исламской Республики сохранится, если будет опираться на баланс между силовым блоком, религиозным истеблишментом и государственной бюрократией. Устойчивость власти будет зависеть прежде всего от способности элит сохранить внутреннюю консолидацию и управляемость страны в условиях военного давления и социально-экономического напряжения.

Отношения Ирана и РФ

Аналитик считает, что по завершении конфликта Тегеран, при условии сохранения суверенитета, с высокой вероятностью будет заинтересован в развитии и углублении сотрудничества с Москвой. Россия останется одним из ключевых внешних партнеров Ирана.

При этом характер отношений останется прагматическим и асимметричным. Ключевые драйверы — санкционное давление на Иран, его потребность в внешнеэкономических каналах и заинтересованность Москвы в устойчивости и предсказуемости Ирана на южном стратегическом направлении.

Николай Сухов
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Ранее экс-посол РФ в Иране рассказал, что ждет мир после ухода Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше