В Иране опровергли запуск баллистической ракеты в сторону Турции

Вооруженные силы Ирана заявили, что не осуществляли запуск ракеты в направлении Турции. Об этом говорится в официальном заявлении генерального штаба ВС Исламской Республики, которое распространила государственная телерадиокомпания IRIB.
В документе подчеркивается, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Турции, которую в заявлении назвали соседней и дружественной страной.
Накануне в Турции заявили об уничтожении баллистической ракеты, которая предположительно было запущена с территории Ирана.
Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Анкара после инцидента заявила о намерении обратиться к НАТО и своим союзникам.
