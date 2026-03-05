Ричмонд
В Иране опровергли запуск баллистической ракеты в сторону Турции

Вооруженные силы Ирана заявили, что не осуществляли запуск ракеты в направлении Турции.

Вооруженные силы Ирана заявили, что не осуществляли запуск ракеты в направлении Турции. Об этом говорится в официальном заявлении генерального штаба ВС Исламской Республики, которое распространила государственная телерадиокомпания IRIB.

В документе подчеркивается, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Турции, которую в заявлении назвали соседней и дружественной страной.

Накануне в Турции заявили об уничтожении баллистической ракеты, которая предположительно было запущена с территории Ирана.

Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Анкара после инцидента заявила о намерении обратиться к НАТО и своим союзникам.

