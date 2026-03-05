Ричмонд
МИД Индии опроверг данные об использовании своих портов ВМС США

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии опровергло распространившееся в интернете утверждение о том, что ВМС США используют индийские порты в условиях конфликта с Ираном.

Источник: AP 2024

«Утверждения, распространяемые на американском канале OAN, о том, что ВМС США используют индийские порты, являются фейковыми и ложными. Мы предостерегаем вас от подобных безосновательных и сфабрикованных комментариев», — говорится в заявлении министерства.

Заявление ведомства появилось после того, как в новостном сюжете американского кабельного новостного канала One America News Network отставной полковник армии США и бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что ВМС США используют индийские порты в условиях конфликта с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

