Китай пригрозил «решительными ударами» по сторонникам независимости Тайваня

Тайвань отошёл к Китаю после Второй мировой войны, ранее будучи японской колонией, а до этого — частью китайской империи. В 1949 году правительство Чан Кайши бежало на остров после поражения в гражданской войне. С тех пор Тайвань функционирует как отдельная территория с собственной валютой, армией и органами власти, но международно признан лишь частично.