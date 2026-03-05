Ричмонд
Китай пригрозил «решительными ударами» по сторонникам независимости Тайваня

Власти КНР намерены жёстко подавлять силы, выступающие за независимость Тайваня.

Власти КНР намерены жёстко подавлять силы, выступающие за независимость Тайваня. Об этом заявил премьер-министр Ли Цян, его слова приводит Reuters.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую “независимость Тайваня”, противостоять вмешательству внешних сил», — сказал Ли Цян.

По его словам, такие действия будут способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать дело национального воссоединения.

Тайвань отошёл к Китаю после Второй мировой войны, ранее будучи японской колонией, а до этого — частью китайской империи. В 1949 году правительство Чан Кайши бежало на остров после поражения в гражданской войне. С тех пор Тайвань функционирует как отдельная территория с собственной валютой, армией и органами власти, но международно признан лишь частично.

Читайте также: «Пекин призвал Вашингтон к мирному сосуществованию».

