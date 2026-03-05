Китай пригрозил «решительными ударами» по сторонникам независимости Тайваня

Власти КНР намерены жёстко подавлять силы, выступающие за независимость Тайваня. Об этом заявил премьер-министр Ли Цян, его слова приводит Reuters.
«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую “независимость Тайваня”, противостоять вмешательству внешних сил», — сказал Ли Цян.
По его словам, такие действия будут способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать дело национального воссоединения.
Тайвань отошёл к Китаю после Второй мировой войны, ранее будучи японской колонией, а до этого — частью китайской империи. В 1949 году правительство Чан Кайши бежало на остров после поражения в гражданской войне. С тех пор Тайвань функционирует как отдельная территория с собственной валютой, армией и органами власти, но международно признан лишь частично.
