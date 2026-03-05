Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичка рассказала, как ее выселяли из отеля в Дубае в разгар ракетных атак

Семья москвички Дарьи Осиповой застряла в ОАЭ из-за отмены рейсов и теперь каждый день рискует оказаться на улице.

Семья москвички Дарьи Осиповой застряла в ОАЭ из-за отмены рейсов и теперь каждый день рискует оказаться на улице. Своей историей туристка поделилась с РИА Новости.

Вылет в Москву должен был состояться 1 марта, но утром того же дня пришло уведомление о переносе на 7 марта. Туроператор не выходил на связь три дня. В полдень 1 марта отель потребовал освободить номер.

«Нам удалось договориться с директором отеля, что дождёмся ответа от принимающей стороны в номере. Если ответ не придёт — будем платить сами, около 30 тысяч рублей в сутки», — рассказывает Дарья.

Принимающая компания Al Khalidiah Tourism в итоге продлила проживание до 3 марта, а затем перевезла семью в отель в Шардже. Но проблема не исчезла: продлевать бронь приходится ежедневно через переговоры.

Семья надеялась улететь вывозным рейсом, но, раз у них уже назначена новая дата на 7 марта, более раннее возвращение в Россию невозможно.

Читайте также: «Вернувшийся из Дубая россиянин рассказал, что было страшнее всего».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше