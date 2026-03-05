Появились кадры жестокого избиения ветерана-морпеха в Сенате США

Появились кадры избиения ветерана морской пехоты в Верхней палате Конгресса США, их опубликовал в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл.
По его словам, мужчина подвергся жестокому нападению из-за протеста против войны США и Израиля в Иране.
На кадрах видно, как морпех встает и говорит: «Израиль является причиной этой войны. Америка не хочет вести эту войну за Израиль». После этих слов к мужчине подбегают два силовика и кричат: «Выходи. Давай, выходи».
Они хватают ветерана, наносят удар ему в шею и выталкивают, но у них не получается его вывести. На помощь прибегают еще два полицейских, которые берут ноги мужчины, но даже после этого у них не получается его удалить из зала, к потасовке присоединяются другие члены заседания (они одеты в деловые костюмы).
На видео слышно, как один из силовиков говорит: «Сенатор сломал свою руку».
В итоге мужчину удается вынести из зала, при этом он продолжает кричать: «Никто не хочет сражаться за Израиль».
После драки силовики усадили ветерана на стул в коридоре, он держался за свою руку.
