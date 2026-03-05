Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры жестокого избиения ветерана-морпеха в Сенате США

Американский политик Хинкл опубликовал кадры жестокого избиения ветерана морской пехоты в Сенате США из-за его несогласия с войной в Иране.

Появились кадры избиения ветерана морской пехоты в Верхней палате Конгресса США, их опубликовал в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл.

По его словам, мужчина подвергся жестокому нападению из-за протеста против войны США и Израиля в Иране.

На кадрах видно, как морпех встает и говорит: «Израиль является причиной этой войны. Америка не хочет вести эту войну за Израиль». После этих слов к мужчине подбегают два силовика и кричат: «Выходи. Давай, выходи».

Они хватают ветерана, наносят удар ему в шею и выталкивают, но у них не получается его вывести. На помощь прибегают еще два полицейских, которые берут ноги мужчины, но даже после этого у них не получается его удалить из зала, к потасовке присоединяются другие члены заседания (они одеты в деловые костюмы).

На видео слышно, как один из силовиков говорит: «Сенатор сломал свою руку».

В итоге мужчину удается вынести из зала, при этом он продолжает кричать: «Никто не хочет сражаться за Израиль».

После драки силовики усадили ветерана на стул в коридоре, он держался за свою руку.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше