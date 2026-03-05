Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Мерц требовал от Трампа ответов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Белый дом требовал ответить, продумал ли президент США Дональд Трамп заранее план окончания операции в Иране. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их данным, Мерц хотел знать, как и при каких условиях закончится операция. Издание отмечает, что многие лидеры, главы МИД и представители оборонных ведомств по всему миру опасаются, что у администрации США нет четкого плана операции в Иране.

Как заявил газете неназванный высокопоставленный дипломат из арабской страны, у его правительства нет реального понимания, какой Вашингтон видит будущую власть в Иране и хочет ли играть роль в ее формировании.

Правительство ФРГ до сих пор избегает давать оценку ударам США и Израиля с международной точки зрения. Мерц признал, что нападение на Иран поставило власти Германии перед дилеммой.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше