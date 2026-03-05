Ричмонд
В Новосибирской области назначили ответственного за поддержку участников СВО

Вице-губернатор Константин Хальзов будет курировать работу по предоставлению мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение 4 марта 2026 года подписал губернатор Андрей Травников. Документом Хальзов назначен ответственным в структуре региональной исполнительной власти за координацию этой работы.

Также в его обязанности входит подготовка и направление отчётных материалов в Министерство экономического развития России. На их основе формируется рейтинг регионов по качеству предоставления мер поддержки участникам СВО.

Назначение сделано в рамках исполнения поручений министра обороны России Андрея Белоусова, данных по итогам селекторного совещания с губернаторами 14 ноября 2025 года.