Американский истребитель F-15 разбился в Иране

Американский истребитель F-15 разбился на западе Ирана. Об этом сообщает израильский 14 канал.
Подробности инцидента, включая возможные причины крушения и судьбу пилотов, уточняются.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ходе ударов погибло высшее военно-политическое руководство страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.
Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории и американским базам в регионе.
