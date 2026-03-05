Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский истребитель F-15 разбился в Иране

Американский истребитель F-15 разбился на западе Ирана.

Американский истребитель F-15 разбился на западе Ирана. Об этом сообщает израильский 14 канал.

Подробности инцидента, включая возможные причины крушения и судьбу пилотов, уточняются.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ходе ударов погибло высшее военно-политическое руководство страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше