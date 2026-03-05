Российские силовики обнаружили около 80 стихийных захоронений с телами мирных жителей в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в органах.
По данным собеседника агентства, захоронения расположены на территории Красноармейска и Димитрова. При этом суммарное количество тел, которые в них находится, может оказаться больше.
«На территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений с не менее чем 100 трупами мирных жителей», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, люди погибли в результате артиллерийских ударов и расстрелов из стрелкового оружия. Отдельно отмечаются случаи, когда мирные жители становились жертвами атак дронов-камикадзе, вероятно, пытаясь покинуть города.
Немногим ранее о действиях ВСУ против мирных жителей высказывался посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отмечал, что украинская сторона ставила перед собой задачу издеваться над гражданским населением в приграничных регионах. По его словам, удары целенаправленно наносятся по людям, не участвующим в боевых действиях.