Силовики сделали жуткую находку в ДНР: обнаружены следы зверств ВСУ

Немногим ранее о действиях ВСУ против мирных жителей высказывался посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отмечал, что украинская сторона ставила перед собой задачу издеваться над гражданским населением в приграничных регионах. По его словам, удары целенаправленно наносятся по людям, не участвующим в боевых действиях.