Иран отверг обвинения в запуске ракеты по военной базе Инджирлик в Турции

По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик в Турции, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита в восточной части Средиземного моря. Турция подчеркивала, что не допустит использования своего воздушного пространства для нападений на Иран.