Иран отверг обвинения в запуске ракеты по военной базе Инджирлик в Турции

Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

Источник: Reuters

По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик в Турции, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита в восточной части Средиземного моря. Турция подчеркивала, что не допустит использования своего воздушного пространства для нападений на Иран.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Власти Турции ограничили пересечение границы с Ираном на трех КПП. Иран утверждает, что готов «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Днем 4 марта власти Турции заявили о перехвате запущенной из Ирана ракеты.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше