Вопрос нашей безопасности: Россия обязательно поможет Ирану, заявили в Госдуме

Россия не может допустить уничтожения Ирана странами Запада и обязательно поможет дружественному государству. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, вопрос защиты Исламской Республики прямо перекликается с безопасностью нашей страны, и определённая поддержка уже оказана.

Источник: Life.ru

«Россия будет в любом случае помогать. Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят», — пояснил депутат.

При этом Россия не будет посылать на помощь Тегерану своих военнослужащих, возможно, ограничившись лишь поставкой сухопутной и авиационной техники. Однако что именно достанется Ирану, решать Кремлю, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее Белый дом сопроводил кадры операции против Ирана сценой из видеоигры Call of Duty. На видео — то, как главный герой сначала вбивает координаты для ударов, после чего следует нарезка реальных боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

