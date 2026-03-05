Вопрос нашей безопасности: Россия обязательно поможет Ирану, заявили в Госдуме

«Россия будет в любом случае помогать. Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят», — пояснил депутат.
При этом Россия не будет посылать на помощь Тегерану своих военнослужащих, возможно, ограничившись лишь поставкой сухопутной и авиационной техники. Однако что именно достанется Ирану, решать Кремлю, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Ранее Белый дом сопроводил кадры операции против Ирана сценой из видеоигры Call of Duty. На видео — то, как главный герой сначала вбивает координаты для ударов, после чего следует нарезка реальных боевых действий.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.