Путин поручил распространить кредитные каникулы на участников СВО

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, распорядился распространить действие программы кредитных каникул на граждан, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ.
— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма «кредитных каникул», предусмотренного для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также в конце 2025 года Путин подписал закон, по которому службу в добровольческих формированиях в зоне СВО будут учитывать при назначении пенсии за выслугу лет.
Ранее российский лидер назвал безобразием случаи выселения семей участников спецоперации из жилья. Глава государства также потребовал разобраться с ситуацией и наказать виновных.
Ранее депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов спецоперации Подмосковья Сергей Колунов рассказал о мерах поддержки, которые предусмотрены для участников спецоперации и их семей.
Председатель партии СРЗП Сергей Миронов направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину о запуске программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции.
В свою очередь руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что участникам СВО и членам их семей нужно продавать топливо для личных автомобилей со скидкой 50 процентов.