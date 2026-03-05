Путин поручил распространить кредитные каникулы на участников СВО

— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма «кредитных каникул», предусмотренного для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.