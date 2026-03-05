Ричмонд
+10°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, поручил подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедов с электродвигателем.

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, поручил подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедов с электродвигателем.

— Представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам, — говорится в документе.

Совет по правам человека предложил запретить курьерам двигаться на электровелосипедах по пешеходным дорогам ввиду опасности для жителей города. Реализуема ли эта инициатива — в материале «Вечерней Москвы».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков, стоит ли запретить использование электросамокатов на улицах. Среди почти 200 тысяч проголосовавших 60 процентов поддерживают это решение. Могут ли действительно запретить электросамокаты и как урегулировать их движение, «Вечерняя Москва» узнала у автоюриста Льва Воропаева.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше