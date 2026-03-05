Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта, поручил подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедов с электродвигателем.
— Представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам, — говорится в документе.
Совет по правам человека предложил запретить курьерам двигаться на электровелосипедах по пешеходным дорогам ввиду опасности для жителей города. Реализуема ли эта инициатива — в материале «Вечерней Москвы».
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков, стоит ли запретить использование электросамокатов на улицах. Среди почти 200 тысяч проголосовавших 60 процентов поддерживают это решение. Могут ли действительно запретить электросамокаты и как урегулировать их движение, «Вечерняя Москва» узнала у автоюриста Льва Воропаева.