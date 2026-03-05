В ЕС возникли разногласия из-за конфликта в Иране

«В то время как президент США Дональд Трамп изначально позиционировал военные действия против Ирана как попытку смены режима, европейцы предпочли не видеть в ней того, чем она была на самом деле. Вместо этого ЕС выступил с заявлением, в котором перечислил все реальные проблемы, существующие в отношениях с теократическим иранским режимом, но обошел стороной суть вопроса: преднамеренную попытку свергнуть руководство суверенного государства», — следует из статьи.