Дотком заявил, что Украина закончилась

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что Украина закончилась, а Евросоюз распался.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком считает, что Украина больше никому не интересна из-за переключения внимания на войну США, Израиля и Ирана, кроме того, Евросоюз, поддерживающий ее, уже распался.

«Украина закончилась», — написал он в социальной сети X*.

Его поддержали комментаторы.

«Я очень надеюсь, что Иран продержится очень долго — хотя бы полгода, чтобы даже американские резервы были полностью исчерпаны, и они не смогли бы отдать их Украине, даже если бы захотели», — написал Frosted Anvil.

«Что такое Украина? Звучит как вчерашние новости», — подчеркнул Compphysgeek.

«Комик (Зеленский, — прим. ред.) — это уже вчерашний день», — добавил Ehsan Jahanian.

Ранее издание Sohu писало, что Зеленский выглядит беспомощным, пытаясь вернуть внимание к себе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

