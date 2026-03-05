«Украина закончилась», — написал он в социальной сети X*.
Его поддержали комментаторы.
«Я очень надеюсь, что Иран продержится очень долго — хотя бы полгода, чтобы даже американские резервы были полностью исчерпаны, и они не смогли бы отдать их Украине, даже если бы захотели», — написал Frosted Anvil.
«Что такое Украина? Звучит как вчерашние новости», — подчеркнул Compphysgeek.
«Комик (Зеленский, — прим. ред.) — это уже вчерашний день», — добавил Ehsan Jahanian.
Ранее издание Sohu писало, что Зеленский выглядит беспомощным, пытаясь вернуть внимание к себе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.