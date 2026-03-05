Экс-советник Пентагона предсказал уход США с Ближнего Востока

По словам эксперта, происходящее в регионе может перерасти в затяжное противостояние. Он отметил, что конфликт в районе Персидского залива уже оказывает влияние на многие регионы мира, включая Индию, страны Северо-Восточной Азии, Турцию и Европу.
Макгрегор также указал на возможные экономические последствия для США. По его мнению, ситуация может негативно сказаться на финансовом положении страны и усилить давление на американскую экономику.
Он считает, что по мере затягивания конфликта позиции США и Израиля могут ослабевать, тогда как влияние Ирана, наоборот, будет усиливаться.
Эксперт также допустил, что государства Персидского залива со временем могут выступить против присутствия США в регионе. В таком случае американские силы могут столкнуться с давлением, направленным на их вывод.
Макгрегор привел в пример ситуацию в Ираке, где, по его словам, растут настроения за вывод американских войск. Он отметил, что часть политических сил в стране уже выступает за прекращение военного присутствия США.
По мнению эксперта, если нынешняя ситуация будет сохраняться длительное время, США могут оказаться в положении, при котором им придется постепенно сокращать свое присутствие на Ближнем Востоке.
