Экс-советник Пентагона предсказал уход США с Ближнего Востока

Иран, по всей вероятности, сможет выдержать нынешний конфликт, а США в перспективе могут быть вынуждены покинуть Ближний Восток. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление на YouTube-канале.