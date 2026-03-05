Путин поручил изучить практику высоких штрафов для самозанятых по договорам ГПХ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых при исполнении договоров ГПХ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, среди поручений главы государства требование подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедистов с электродвигателями, а также требование распространить кредитные каникулы на лиц, участвовавших в отражении вторжения на территорию Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Путин поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка ЕС. По словам главы государства, Москва может сама инициировать уход с рынка ЕС. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров. Он допустил досрочный уход Москвы с рынка газа ЕС. До этого президент России поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году.