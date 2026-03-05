Путин поручил изучить практику высоких штрафов для самозанятых по договорам ГПХ

Ранее сообщалось, что Путин поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка ЕС. По словам главы государства, Москва может сама инициировать уход с рынка ЕС. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров. Он допустил досрочный уход Москвы с рынка газа ЕС. До этого президент России поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году.