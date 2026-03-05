Ричмонд
Путин поручил изучить практику высоких штрафов для самозанятых по договорам ГПХ

Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых при исполнении договоров ГПХ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, среди поручений главы государства требование подготовить предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедистов с электродвигателями, а также требование распространить кредитные каникулы на лиц, участвовавших в отражении вторжения на территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Путин поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка ЕС. По словам главы государства, Москва может сама инициировать уход с рынка ЕС. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров. Он допустил досрочный уход Москвы с рынка газа ЕС. До этого президент России поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году.