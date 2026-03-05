Глава МИД Ирана Аракчи: США пожалеют, что атаковали фрегат Iris Dena

Соединённые Штаты пожалеют, что атаковали в международных водах иранский фрегат Iris Dena, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Он назвал нападение на фрегат зверством. Аракчи обратил внимание, что Iris Dena был атакован без предупреждения. При этом корабль был приглашен военно-морскими силами и находился на расстоянии в тысячах километров от берегов Ирана.
Глава МИД добавил, что на борту фрегата было почти 130 моряков.
Напомним, об ударе подводной лодки по Iris Dena стало известно 4 марта. Корабль подвергся торпедной атаке у берегов Шри-Ланки. Пентагон показал видеозапись момента нападения. Позже заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра сообщил, что из воды на месте затопления корабля извлекли как минимум 80 тел погибших.