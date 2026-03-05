Ричмонд
Глава МИД Ирана Аракчи: США пожалеют, что атаковали фрегат Iris Dena

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал зверством нападение США на иранский фрегат Iris Dena.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты пожалеют, что атаковали в международных водах иранский фрегат Iris Dena, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Запомните мои слова: США будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте», — сказал глава МИД республики.

Он назвал нападение на фрегат зверством. Аракчи обратил внимание, что Iris Dena был атакован без предупреждения. При этом корабль был приглашен военно-морскими силами и находился на расстоянии в тысячах километров от берегов Ирана.

Глава МИД добавил, что на борту фрегата было почти 130 моряков.

Напомним, об ударе подводной лодки по Iris Dena стало известно 4 марта. Корабль подвергся торпедной атаке у берегов Шри-Ланки. Пентагон показал видеозапись момента нападения. Позже заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра сообщил, что из воды на месте затопления корабля извлекли как минимум 80 тел погибших.

