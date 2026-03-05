Ричмонд
В Израиле сообщили, что истребитель ВВС США F-15 разбился на западе Ирана

Израильский телеканал «Канал 14» сообщил о крушении американского истребителя F-15 на западе Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Израильский телеканал «Канал 14» сообщил о крушении американского истребителя F-15 на западе Ирана. Официальных подтверждений от Минобороны США или иранских властей на данный момент не поступало.

Подробности происшествия, включая возможные причины крушения и судьбу пилотов, уточняются.

Если информация будет подтверждена, то ВВС США потеряли уже 4 самолета F-15 на Ближнем Востоке за последнее время.

Ранее сообщалось, что кувейтский летчик по ошибке сбил 3 американских самолета.

Ранее иранское издание IRNA опубликовало ролик, на котором военнослужащие Исламской Республики сбивают самолет над Тегераном.

