В Британии заявили о расколе союзников США из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп на фоне войны с Ираном начал понимать важность широкой поддержки союзников. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Эмили Торнберри в интервью Politico.
Торнберри отметила, что ситуация показала значение союзнических отношений. По ее мнению, происходящее может стать для Вашингтона уроком о необходимости широкой международной поддержки.
Как пишет Politico, отказ европейских стран поддержать США на Ближнем Востоке свидетельствует о напряженности в трансатлантических отношениях. Ряд государств не согласился участвовать в военных действиях или предоставлять инфраструктуру для операции.
Так, Великобритания и Испания отказали Вашингтону в доступе к своим военным базам для нанесения ударов по территории Ирана. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее в Иране противоречит нормам международного права.
Ранее Дональд Трамп критиковал Великобританию за отсутствие поддержки на Ближнем Востоке. Он указывал, что премьер-министр страны Кир Стармер, по его мнению, должен был оказать помощь США с учетом особых отношений между двумя государствами.
