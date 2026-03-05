Ричмонд
В Британии заявили о расколе союзников США из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп на фоне войны с Ираном начал понимать важность широкой поддержки союзников.

Президент США Дональд Трамп на фоне войны с Ираном начал понимать важность широкой поддержки союзников. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Эмили Торнберри в интервью Politico.

По словам британского политика, Трамп не пытался заручиться поддержкой НАТО при действиях против Ирана. Она предположила, что американский лидер мог считать это нецелесообразным.

Торнберри отметила, что ситуация показала значение союзнических отношений. По ее мнению, происходящее может стать для Вашингтона уроком о необходимости широкой международной поддержки.

Как пишет Politico, отказ европейских стран поддержать США на Ближнем Востоке свидетельствует о напряженности в трансатлантических отношениях. Ряд государств не согласился участвовать в военных действиях или предоставлять инфраструктуру для операции.

Так, Великобритания и Испания отказали Вашингтону в доступе к своим военным базам для нанесения ударов по территории Ирана. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее в Иране противоречит нормам международного права.

Ранее Дональд Трамп критиковал Великобританию за отсутствие поддержки на Ближнем Востоке. Он указывал, что премьер-министр страны Кир Стармер, по его мнению, должен был оказать помощь США с учетом особых отношений между двумя государствами.

Техника и запчасти могут резко вырасти в цене в России из-за Ирана.

