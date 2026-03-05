Блинкен: затяжная война с Ираном ослабит США перед Россией и Китаем

По его словам, это истощит запасы вооружений и ослабит позиции Вашингтона перед лицом других противников, в первую очередь России и Китая.
«Нас беспокоит сценарий, при котором мы настолько истощим наши арсеналы, а на их восстановление уйдёт много времени, что это поставит нас в невыгодное положение», — заявил Блинкен в интервью подкасту Bloomberg Big Take.
Экс-глава Госдепа подчеркнул, что для реальных изменений в Иране потребуется постоянное военное присутствие США на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, создаст риск для Америки, которая не сможет одновременно эффективно сдерживать другие державы.
