«Белавиа» забрала вывозным рейсом из Омана более 160 туристов

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ атаковала израильскую территории и военные объекты США на Ближнем Востоке. Из-за сложившейся обстановки некоторые страны Персидского залива частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения на полеты пассажирских лайнеров. В связи с этим тысячи туристов не смогли в запланированные даты вернуться из государств региона домой.