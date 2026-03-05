Ричмонд
«Белавиа» забрала вывозным рейсом из Омана более 160 туристов

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнила очередной вывозной рейс — теперь из Омана, свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».

Источник: Sputnik.by

Вылетевший из аэропорта Салала через Актау самолет приземлился в белорусской столице в 08:50.

По информации туристической компании «Интерсити», лайнер из Омана отправился накануне в 23:20 (по местному времени) и сделал промежуточную посадку в Казахстане для дозаправки. На его борту были 164 пассажира.

Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел накануне ночью и привез не только белорусов, но и россиян. Вечером в среду из Дубая прибыл еще один самолет с туристами.

Ранее в Национальном агентстве по туризму Беларуси сообщали, что в ОАЭ находятся около 2,5 тысячи организованных белорусских туристов.

В Министерстве транспорта и коммуникаций республики заявили, что Департамент по авиации ведет круглосуточный мониторинг воздушной обстановки и находится в постоянном контакте с авиационными властями ОАЭ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ атаковала израильскую территории и военные объекты США на Ближнем Востоке. Из-за сложившейся обстановки некоторые страны Персидского залива частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения на полеты пассажирских лайнеров. В связи с этим тысячи туристов не смогли в запланированные даты вернуться из государств региона домой.

