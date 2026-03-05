НАТО может вмешаться в конфликт в Иране. Онлайн событий на Ближнем Востоке

10:06 Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности воевать с Ираном вечно, однако советники пытаются убедить его как можно скорее объявить победу, сообщает CNN со ссылкой на источники.
10:00.
9:57 Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.
9:49 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Белый дом требовал ответить, продумал ли президент США Дональд Трамп заранее план окончания операции в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
9:41 ⚡️Война в Иране может продлиться ~до сентября~, пишет Politico. По данным газеты, Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.
9:34 Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.
9:28 Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
9:23 Иран заставит США пожалеть о том, что американскими ВМС в международных водах был потоплен иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 моряков, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
9:15 Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран ночью запустил новый залп ракет в направлении Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлаы» в Бейруте. Американские СМИ сообщили, что курды начали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности исламской республики опроверг эту информацию. Россия предложила посредничество между Ираном и США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.