НАТО может вмешаться в конфликт в Иране. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана. ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране. Американские СМИ сообщили, что курды организовали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности Исламской Республики и власти Иракского Курдистана опровергли эту информацию. Россия предложила посредничество между Тегераном и Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

10:06 Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности воевать с Ираном вечно, однако советники пытаются убедить его как можно скорее объявить победу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

10:00.

9:57 Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

9:49 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Белый дом требовал ответить, продумал ли президент США Дональд Трамп заранее план окончания операции в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

9:41 ⚡️Война в Иране может продлиться ~до сентября~, пишет Politico. По данным газеты, Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.

9:34 Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

9:28 Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

9:23 Иран заставит США пожалеть о том, что американскими ВМС в международных водах был потоплен иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 моряков, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

9:15 Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран ночью запустил новый залп ракет в направлении Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлаы» в Бейруте. Американские СМИ сообщили, что курды начали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности исламской республики опроверг эту информацию. Россия предложила посредничество между Ираном и США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

