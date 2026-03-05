НАТО может вмешаться в конфликт в Иране. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана. ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране. Американские СМИ сообщили, что курды организовали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности Исламской Республики и власти Иракского Курдистана опровергли эту информацию. Россия предложила посредничество между Тегераном и Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.