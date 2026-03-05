Путин поручил дать кредитные каникулы бойцам, отражавшим атаки ВСУ в приграничье

Глава государства Владимир Путин решил распространить кредитные каникулы, предусмотренные для участников спецоперации, на военнослужащих, которые отражали атаки украинских ДРГ в российском приграничье. Соответствующее поручение президент дал по итогам встречи с членами Совета по правам человека, сообщили в пресс-службе Кремля.