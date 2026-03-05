Ричмонд
+10°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил изучить опыт Курской области по оценке ущерба с помощью дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями подготовить предложения по использованию опыта Курской области в применении беспилотных авиационных систем для оценки ущерба от боевых действий. Об этом стало известно из поручения главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Источник: Life.ru

Цель поручения — систематизировать опыт Курской области в использовании дронов для оценки разрушений и внедрить его в других приграничных регионах, включая территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Херсонскую области. Это позволит точнее фиксировать ущерб жилым домам и своевременно предоставлять гражданам компенсации.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев изучил отчёт о работе гражданской ПВО в Курской области. Система, запущенная в декабре 2025 года, показала высокую эффективность: в регионе было уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше