Путин поручил изучить опыт Курской области по оценке ущерба с помощью дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями подготовить предложения по использованию опыта Курской области в применении беспилотных авиационных систем для оценки ущерба от боевых действий. Об этом стало известно из поручения главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.