Путин поручил изучить опыт Курской области по оценке ущерба с помощью дронов

Цель поручения — систематизировать опыт Курской области в использовании дронов для оценки разрушений и внедрить его в других приграничных регионах, включая территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Херсонскую области. Это позволит точнее фиксировать ущерб жилым домам и своевременно предоставлять гражданам компенсации.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев изучил отчёт о работе гражданской ПВО в Курской области. Система, запущенная в декабре 2025 года, показала высокую эффективность: в регионе было уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников.
