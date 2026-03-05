Ричмонд
В Белом доме сделали резкое заявление о помощи Украине

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.

Источник: © РИА Новости

Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

«К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. Это было неразумным решением», — сказала Левитт.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

