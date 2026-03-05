Ричмонд
Дмитриев заявил, что нефть скоро подорожает выше $100 за баррель

Стоимость нефти скоро преодолеет отметку в 100 долларов за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость нефти скоро преодолеет отметку в 100 долларов за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в X.

Он обратил внимание, что цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов для большинства сортов, а марка Murban торгуется по 96.

«Цена на нефть в $100 неизбежна», — написал Дмитриев.

Рост цен происходит на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства Исламской республики. Иран на фоне военных действий закрыл Ормузский пролив.

