Речь Черчилля в Фултоне стала началом холодной войны

Выступление прошло в Вестминстерском колледже в штате Миссури — на родине президента США Гарри Трумэна. Черчилль на тот момент уже не занимал пост премьер-министра Великобритании после поражения консерваторов на выборах 1945 года, однако оставался влиятельной фигурой мировой политики. Его поездку в США поддержала администрация Трумэна, а сама речь транслировалась по радио на всю территорию США и Канады.