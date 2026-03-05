Речь Черчилля в Фултоне стала началом холодной войны

Речь Уинстона Черчилля, произнесенная 5 марта 1946 года в американском городе Фултон, считается одной из отправных точек холодной войны между Западом и СССР. Об этом говорится в материале «Парламентской газеты», посвященном 80-летию выступления британского политика.
Выступление прошло в Вестминстерском колледже в штате Миссури — на родине президента США Гарри Трумэна. Черчилль на тот момент уже не занимал пост премьер-министра Великобритании после поражения консерваторов на выборах 1945 года, однако оставался влиятельной фигурой мировой политики. Его поездку в США поддержала администрация Трумэна, а сама речь транслировалась по радио на всю территорию США и Канады.
В выступлении Черчилль говорил о необходимости тесного союза англоязычных стран — Великобритании, США и Канады. Он утверждал, что такой альянс способен обеспечить безопасность в послевоенном мире. При этом основной угрозой британский политик назвал расширение влияния Советского Союза в Европе.
Именно в этой речи прозвучала ставшая знаменитой формула о «железном занавесе». Черчилль заявил, что через Европу «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» опустился железный занавес, который разделил континент на две политические системы.
Историки отмечают, что термин существовал и раньше. В частности, еще в 1918—1919 годах русский философ Василий Розанов использовал выражение «железный занавес», описывая последствия революции 1917 года в России.
Фултонская речь вызвала широкий резонанс. В СССР ее восприняли как призыв к формированию антис советского блока. 14 марта 1946 года Иосиф Сталин в интервью газете «Правда» резко раскритиковал позицию Черчилля.
При этом, как отмечают исследователи, реакция на выступление была неоднозначной и на Западе. Официальные власти США и Великобритании публично дистанцировались от отдельных тезисов политика, хотя многие положения речи были заранее известны правительствам двух стран.
По мнению ряда историков, выступление Черчилля стало символическим водоразделом между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Оно обозначило начало длительного политического противостояния между СССР и западными странами, получившего название холодной войны.
Современные политики также проводят параллели между событиями середины XX века и нынешними международными отношениями. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что противостояние России и Запада продолжается в различных формах и сегодня.
По его словам, политика сдерживания России со стороны западных стран проявлялась не только после Фултонской речи, но и в более ранние периоды истории. Косачев также напомнил о выступлении Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где российский президент призвал к пересмотру существующего мирового порядка.
Эксперты отмечают, что значение Фултонской речи Черчилля сохраняется и спустя десятилетия. Она остается одним из ключевых политических символов эпохи холодной войны и важной точкой в истории международных отношений XX века.
