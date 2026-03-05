NYT написала, что Иран истощает запасы ракет США дешевыми дронами

Ключевым фактором, по мнению экспертов, становится несоответствие в стоимости. В то время как иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 оцениваются в $20−50 тыс. за единицу, одна зенитная ракета Patriot обходится американскому бюджету более чем в $3 млн. «Определенно, сбить дрон обходится дороже, чем запустить его. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на одно перехватывание — в лучшем случае десять к одному в пользу Ирана», — приводит газета слова Артура Эриксона, гендиректора производителя дронов Hylio.