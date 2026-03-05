NYT написала, что Иран истощает запасы ракет США дешевыми дронами

Иран использует тактику массированных запусков недорогих беспилотников, чтобы вынудить США и их союзников тратить дорогостоящие зенитные ракеты. Действия государства ставят под вопрос устойчивость систем ПВО в регионе при затяжном конфликте. Об этом сообщает The New York Times, анализируя ход военной операции США и Израиля против Ирана.
Ключевым фактором, по мнению экспертов, становится несоответствие в стоимости. В то время как иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 оцениваются в $20−50 тыс. за единицу, одна зенитная ракета Patriot обходится американскому бюджету более чем в $3 млн. «Определенно, сбить дрон обходится дороже, чем запустить его. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на одно перехватывание — в лучшем случае десять к одному в пользу Ирана», — приводит газета слова Артура Эриксона, гендиректора производителя дронов Hylio.
Опасения по поводу истощения запасов подтверждаются цифрами. По данным Центрального командования США (CENTCOM), за первые пять дней конфликта Иран выпустил более 500 баллистических ракет и свыше 2 тыс. беспилотников. Хотя многие из них были перехвачены, такой темп создает колоссальную нагрузку, уточнили в ведомстве.
Старший научный сотрудник Stimson Centre Келли Грико в беседе с Bloomberg подчеркнула, что перехватчики ракет — большая проблема. Потому как США используют их быстрее, чем успевает производить. На этом фоне, как сообщает BBC, президент Дональд Трамп созвал встречу с руководителями оборонных корпораций, чтобы призвать их ускорить производство вооружений.