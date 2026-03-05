Путин поручил проверить обоснованность огромных штрафов для самозанятых

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству изучить ситуацию с непомерными штрафами, которые налагаются на самозанятых граждан при выполнении ими работ по договорам гражданско-правового характера. Перечень поручений был сформирован по результатам заседания Совета при президенте РФ, занимающегося вопросами развития гражданского общества и прав человека, и опубликован на официальном сайте Кремля.