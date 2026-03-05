Ричмонд
Путин поручил проверить обоснованность огромных штрафов для самозанятых

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству изучить ситуацию с непомерными штрафами, которые налагаются на самозанятых граждан при выполнении ими работ по договорам гражданско-правового характера. Перечень поручений был сформирован по результатам заседания Совета при президенте РФ, занимающегося вопросами развития гражданского общества и прав человека, и опубликован на официальном сайте Кремля.

«Проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам [ГПХ]», — сказано в документе.

В том случае если проверка выявит системные нарушения, кабмин обязан будет инициировать корректировку законодательства, чтобы впредь исключить возможность применения завышенных финансовых санкций к этой категории граждан.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который может серьёзно изменить жизнь «спящих» самозанятых. Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев предлагают разрешить Федеральной налоговой службе принудительно снимать с учёта тех, кто не ведёт деятельность слишком долго.

