Путин поручил проверить обоснованность огромных штрафов для самозанятых

«Проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам [ГПХ]», — сказано в документе.
В том случае если проверка выявит системные нарушения, кабмин обязан будет инициировать корректировку законодательства, чтобы впредь исключить возможность применения завышенных финансовых санкций к этой категории граждан.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который может серьёзно изменить жизнь «спящих» самозанятых. Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев предлагают разрешить Федеральной налоговой службе принудительно снимать с учёта тех, кто не ведёт деятельность слишком долго.
