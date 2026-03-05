КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе

«Танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас (судно. — Прим. ред.) горит», — привела его заявление гостелерадиокомпания IRIB.
После начала операции США и Израиля иранская армия регулярно атакует их морские объекты. Накануне ВМС КСИР заявили, что поразили американский эсминец в Индийском океане.
Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, исламская республика не пропустит через него суда из Штатов, Израиля и европейских стран.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС начнут сопровождать танкеры. Также он поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.