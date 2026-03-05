КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.