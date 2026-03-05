Ричмонд
Иран пригрозил США после гибели фрегата IRIS Dena в международных водах

Иран обвинил США в атаке на военный корабль и пригрозил последствиями.

Иран обвинил США в атаке на военный корабль и пригрозил последствиями. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, фрегат Dena был атакован в международных водах без предупреждения. Министр утверждает, что удар произошел примерно в 2000 милях от берегов Ирана.

Арагчи заявил, что действия США создают опасный прецедент. По его словам, Вашингтон в будущем может пожалеть о произошедшем.

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 марта. Фрегат Военно-морских сил Ирана IRIS Dena подвергся атаке подводной лодки США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки.

После попадания торпеды на корабле начался пожар, а затем произошел мощный взрыв. В результате атаки погибли 87 моряков. Еще 32 человека удалось спасти, судьба остальных членов экипажа остается неизвестной.

Фрегат IRIS Dena считался одним из наиболее современных кораблей иранского флота. Его спустили на воду в 2021 году. Корабль был вооружен противокорабельными ракетами, системами «земля-воздух», артиллерией и торпедными аппаратами.

Представитель Военно-морских сил Шри-Ланки Буддхика Сампат сообщил, что к моменту прибытия спасательных кораблей фрегат уже затонул. На поверхности моря остались только нефтяные пятна и спасательные плоты.

