Малинен обратился к Хегсету, сравнив поступок США с Нацистской Германией

«Другими словами, вы атаковали ничего не подозревающий “вражеский корабль” в международных водах, в тысячах морских миль от зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Знаете, кто до вас совершал такие трусливые нападения на ничего не подозревающие военно-морские цели? Нацистская Германия», — заявил профессор.