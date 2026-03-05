Малинен обратился к Хегсету, сравнив поступок США с Нацистской Германией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился в социальной сети X* к министру обороны США Питу Хегсету, он сравнил действия американцев с поступками Нацистской Германии.
По его словам, военные США недалеко от Шри-Ланки потопили мирный корабль, возвращавшийся с международных военно-морских учений в Индии.
«Другими словами, вы атаковали ничего не подозревающий “вражеский корабль” в международных водах, в тысячах морских миль от зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Знаете, кто до вас совершал такие трусливые нападения на ничего не подозревающие военно-морские цели? Нацистская Германия», — заявил профессор.
В посте он указал при помощи активной ссылки аккаунт Хегсета, чтобы привлечь его внимание.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Малинен заявил, что Израиля больше не будет.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.