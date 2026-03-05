Иран опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива

Ранее после сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Для сравнения, накануне в воскресенье пролив пересекли пять судов, а в обычной стабильной обстановке ежедневно через Ормузский пролив проходят около 60 танкеров.