Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив не был закрыт Ираном, он всё также продолжает взаимодействовать с проходящими судами по международным протоколам. Об этом он в эфире иранского государственного телевидения сообщил заместитель начальника «Хатам-аль-Анбия» — центрального штаба ВС исламской республики — Киюмарс Хейдари.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и взаимодействуем с проходящими судами в соответствии с международными протоколами», — сказал он.

Информация о блокировке пролива не соответствует действительности. Суда продолжают проходить через Ормузский пролив без ограничений, а все действия иранской стороны соответствуют международным правилам морского судоходства.

Ранее после сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Для сравнения, накануне в воскресенье пролив пересекли пять судов, а в обычной стабильной обстановке ежедневно через Ормузский пролив проходят около 60 танкеров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше