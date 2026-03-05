Сотни россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке Иран через сухопутную границу с Азербайджаном покинули 259 граждан России. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.
По данным СМИ, с 28 февраля до 10:00 5 марта границу между Ираном и Азербайджаном пересекли в общей сложности 1 317 человек. Среди них 259 граждан Азербайджана, остальные — иностранные граждане.
Часть эвакуированных россиян уже отправили на родину. В понедельник из Баку в Москву вылетела первая группа из 32 человек.
В ночь на 4 марта самолет Ил-76 МЧС России также вывез из Азербайджана 117 россиян. Все они ранее покинули территорию Ирана через наземные пункты пропуска.
По предварительным данным, для выезда из Ирана через Азербайджан зарегистрировались более 500 граждан России. Эвакуация продолжается.
Читайте также: Иран пригрозил США после гибели фрегата IRIS Dena в международных водах.