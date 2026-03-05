Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони: Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива в области ПВО

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Италия в связи с событиями на Ближнем Востоке намерена оказать помощь странам Персидского залива в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Источник: AP 2024

«Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива в области противовоздушной обороны. На военных базах все соблюдают положения двусторонних соглашений, и это касается и нас: у нас есть базы в Италии, предоставленные для использования США. Они не будут использоваться для бомбардировок. На сегодняшний день у нас нет никаких запросов в этом отношении, мы не находимся в состоянии войны», — сказала она в эфире радиостанции Rtl 102.5.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше