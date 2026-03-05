Эквадор объявил о высылке кубинских дипломатов

Причины срочной высылки представителей дипломатического корпуса Кубы в министерстве иностранных дел Эквадора не называют. Эквадорские СМИ утверждают, что кубинские дипломаты якобы развернули разведывательную деятельность на территории страны. В качестве доказательств журналисты публикуют видеозаписи, на которых запечатлено, как на крыше кубинского посольства сотрудники сжигают документы, что считается общепринятой практикой, сообщает «Интерфакс».