Эквадор объявил о высылке кубинских дипломатов

Эквадор присвоил послу Кубы статус персоны нон грата, а всем кубинским дипломатам предписано покинуть страну в течение двух суток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эквадорский МИД.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Причины срочной высылки представителей дипломатического корпуса Кубы в министерстве иностранных дел Эквадора не называют. Эквадорские СМИ утверждают, что кубинские дипломаты якобы развернули разведывательную деятельность на территории страны. В качестве доказательств журналисты публикуют видеозаписи, на которых запечатлено, как на крыше кубинского посольства сотрудники сжигают документы, что считается общепринятой практикой, сообщает «Интерфакс».

В Эквадоре не все политические партии согласились с решением МИДа о выдворении дипломатов с Кубы. Представители альянса «Национальное демократическое действие» и левого движения «Гражданская революция» устроили акцию протеста у посольства Кубы в эквадорской столице.

4 марта в Эквадоре стартовала операция против террористических организаций. Кито проводит ее совместно с Вашингтоном. Эквадорские и американские военные совместно займутся ликвидацией преступных группировок, осуществляющих наркотрафик.

