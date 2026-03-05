Эксперт: чем обернется включение курдов в операцию против Ирана

Когда и если эта операция начнется, она может стать переломным фактором на земле в противостоянии режиму. Курды могут быть заинтересованы в том, чтобы «откусить» у Ирана северо-западную часть, в которой они проживают, и присоединить ее к иракскому Курдистану, с которым эта часть граничит, чтобы, наконец (или однажды), обрести независимость. Возможно, именно ее им и пообещали.
Курды осознают, что участие в наземной операции в Иране сопряжено для них с серьезными рисками. Шансы выйти из конфликта в короткие сроки очень малы. Захватит ли их идея обрести независимость — покажет время.
Есть и вероятность, что операция превратит Иран в сирийское болото, а иранский курдистан в местный сектор Газа.
Новиков считает, что в ближайшие дни станет понятно, каковы планы союзников Дональда Трампа на земле.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп провел переговоры с курдскими лидерами Ирака с целью привлечения их в операцию против Ирана. В материале американского портала Axios отмечалось, что курдские силы на севере Ирака являются одними из самых организованных и боеспособных вооруженных формирований в регионе и имеют прочные связи с курдскими общинами внутри Ирана.
5 марта представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг сообщения о начале наземного наступления в Иране.