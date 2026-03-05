Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: чем обернется включение курдов в операцию против Ирана

Если в Иране начнется наземная операция с участием объединенных курдов, то она может перерасти в гражданскую войну. Но это лишь один из сценариев развития политической ситуации, пишет эксперт Марк Новиков в телеграм-канале «Дежурный по Израилю». Подробнее о том, чем может завершится наземная операция в Иране, — в нашем материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Когда и если эта операция начнется, она может стать переломным фактором на земле в противостоянии режиму. Курды могут быть заинтересованы в том, чтобы «откусить» у Ирана северо-западную часть, в которой они проживают, и присоединить ее к иракскому Курдистану, с которым эта часть граничит, чтобы, наконец (или однажды), обрести независимость. Возможно, именно ее им и пообещали.

Марк Новиков
востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю»

Курды осознают, что участие в наземной операции в Иране сопряжено для них с серьезными рисками. Шансы выйти из конфликта в короткие сроки очень малы. Захватит ли их идея обрести независимость — покажет время.

Есть и вероятность, что операция превратит Иран в сирийское болото, а иранский курдистан в местный сектор Газа.

Марк Новиков
востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю»

Новиков считает, что в ближайшие дни станет понятно, каковы планы союзников Дональда Трампа на земле.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп провел переговоры с курдскими лидерами Ирака с целью привлечения их в операцию против Ирана. В материале американского портала Axios отмечалось, что курдские силы на севере Ирака являются одними из самых организованных и боеспособных вооруженных формирований в регионе и имеют прочные связи с курдскими общинами внутри Ирана.

5 марта представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг сообщения о начале наземного наступления в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше