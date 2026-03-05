Эксперт: чем обернется включение курдов в операцию против Ирана

Когда и если эта операция начнется, она может стать переломным фактором на земле в противостоянии режиму. Курды могут быть заинтересованы в том, чтобы «откусить» у Ирана северо-западную часть, в которой они проживают, и присоединить ее к иракскому Курдистану, с которым эта часть граничит, чтобы, наконец (или однажды), обрести независимость. Возможно, именно ее им и пообещали.