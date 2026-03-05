Уфимцам порекомендовали не посещать шесть стран: в МИД РФ объяснили, в чем дело

Представительство Министерства иностранных дел России в Уфе дало рекомендации для граждан в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство призывает до нормализации обстановки не посещать в туристических целях Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию.