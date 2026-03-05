Ричмонд
Политолог указал на неожиданную проблему Трампа из-за Ирана

Военная операция США и Израиля в Иране может критично снизить уровень поддержки избирателей президента Дональда Трампа и Республиканской партии, которую он представляет, что негативно скажется на результатах промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. На это в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Трамп столкнулся с несколькими рисками. Это падение его собственных рейтингов и всей Республиканской партии», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Политолог уточнил, что сейчас оппозиция Дональда Трампа не в состоянии помешать Белому дому атаковать Иран, так как президент действует на законных основаниях. Он добавил, что закон о военных полномочиях, принятый в период войны во Вьетнаме, который хотят применить представители Демократической партии для ограничения действий Белого дома, не сможет остановить Трампа и его команду.

Дубравский подчеркнул, что пока Республиканская партия имеет большинство в Конгрессе США, блокировка не будет принята. Эксперт напомнил, что действующее законодательство страны позволяет Трампу наносить удары в течение 60 дней без одобрения законодательных органов.

Напомним, 4 марта сенаторы США отказались поддержать инициативу по запрету президенту Трампу продолжать военную операцию в Иране, которая проводится без согласования с Конгрессом. 47 членов Сената проголосовали за, 53 — против.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
