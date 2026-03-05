Политолог указал на неожиданную проблему Трампа из-за Ирана

«Трамп столкнулся с несколькими рисками. Это падение его собственных рейтингов и всей Республиканской партии», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Политолог уточнил, что сейчас оппозиция Дональда Трампа не в состоянии помешать Белому дому атаковать Иран, так как президент действует на законных основаниях. Он добавил, что закон о военных полномочиях, принятый в период войны во Вьетнаме, который хотят применить представители Демократической партии для ограничения действий Белого дома, не сможет остановить Трампа и его команду.
Дубравский подчеркнул, что пока Республиканская партия имеет большинство в Конгрессе США, блокировка не будет принята. Эксперт напомнил, что действующее законодательство страны позволяет Трампу наносить удары в течение 60 дней без одобрения законодательных органов.
Напомним, 4 марта сенаторы США отказались поддержать инициативу по запрету президенту Трампу продолжать военную операцию в Иране, которая проводится без согласования с Конгрессом. 47 членов Сената проголосовали за, 53 — против.