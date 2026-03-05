Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после падения двух БПЛА

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после падения дрона в аэропорту Нахичевани, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

«Пятого марта в дневные часы по территории Нахичеванской Автономной Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран. Один дрон упал на здание терминала аэропорта, другой — возле здания школы в селе Шекерабад», — говорится в релизе.

В министерстве заявили о двух пострадавших. Баку призвал Тегеран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.

В МИД Азербайджана добавили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше