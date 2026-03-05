МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после падения двух БПЛА

«Пятого марта в дневные часы по территории Нахичеванской Автономной Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран. Один дрон упал на здание терминала аэропорта, другой — возле здания школы в селе Шекерабад», — говорится в релизе.
В министерстве заявили о двух пострадавших. Баку призвал Тегеран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.
В МИД Азербайджана добавили, что оставляют за собой право на ответные действия.
